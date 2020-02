चीनमा नजरबन्दमा रहेकी महिलाको यस्ताे छ हस्तलिखित पत्र

“म यहाँबाट निस्कन र मेरा श्रीमान्‌सँग हुन चाहन्छु,” मङ्गलवार बिहान सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पोस्ट गरिएको एउटा हस्तलिखित पत्रको तस्बिरमा उल्लेख गरिएको छ।

उक्त पत्र लेख्ने नादिला वुमैर चीनमा रहेका उइगर मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक समुदायकी सदस्य हुन् जो चीनको पश्चिमी क्षेत्र सिन्जियाङमा आफ्ना दुई वर्षे छोरासहित नजरबन्दमा रहेको बताइएको छ।

एउटा अस्ट्रेलियन टेलिभिजनमार्फत्‌ एक चिनियाँ अधिकारीले उनी आफ्नै इच्छाले चीनमा बसिरहेको बताएपछि आफ्नो सन्देश थाहा होस् भनेर वुमैरले त्यस्तो गरेकी हुन्।

उनका श्रीमान्‌ सदाम अब्दुसलामले ती चिनियाँ अधिकारीको दाबीलाई सोही कार्यक्रममा प्रश्नोत्तर गर्न पाइने बेला चुनौती दिएका थिए।

अभियान

उनले आफ्नी पत्नीको रिहाइको माग गर्दै महिनौँदेखि अभियान चलाउँदै आएका छन्।

वुमैर अस्ट्रेलियाली नागरिक नभए पनि उनका पति र छोरा भने त्यहाँका नागरिक हुन् जसकारण अस्ट्रेलियाले आधिकारिक रूपमा उनीहरूलाई चीनबाट बाहिरिन दिइनुपर्ने माग गरेको थियो।

“मेरा छोरा अस्ट्रेलियाली नागरिक हुन् र उनीसँग अस्ट्रेलियाको राहदानी छ। मैले उसलाई अहिलेसम्म भेट्न पाएको छैन,” अब्दुसलामले कार्यक्रमका बीच बताएका थिए।

“उनीहरू म भएको ठाउँमा आउन भनेर अस्ट्रेलिया सरकारले मेरी श्रीमतीलाई भिसा दिएको छ। तर चिनियाँ सरकारले उनलाई निस्कन दिने छैन,” अब्दुसलामले भने। “कम्युनिस्ट पार्टीले किन १० लाख उइगरलाई थुनेर राखेको छ? के तपाईँ हाम्रो परिवारका सदस्यहरूलाई रिहा गर्नुहुन्छ?”

Last night on @QandA the Chinese embassy official lied and said my wife and son did not want to be with me. Here is the proof this not true. Here she is today with my son Lutfy I have never even met. Let them leave! Let me be with my family! #Uyghurs #Xinjiang pic.twitter.com/4k5uwuMypo