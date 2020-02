कोरोनाभाइरस : दक्षिण कोरियामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फेरि ह्वात्तै बढ्यो

कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू सङख्या बढेपछि इटली र दक्षिण कोरियाका अधिकारीहरूले उक्त प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेका छन्।

इटलीका अधिकारीहरूले भेनिसमा भइरहेको एउटा मेलालाई छोट्याइदिएका छन्।

भेनिस कार्निभल अब निर्धारित मितिभन्दा दुई दिनअघि नै सकिने अधिकारीहरूले बताए।

युरोपमा सबैभन्दा धेरै कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएका मानिस इटलीमा फेला परेका छन्।

हालसम्म इटलीमा १५२ जनामा कोरोनाभाइरस भएको पुष्टि भएको छ। उक्त प्रकोपका कारण त्यहाँ तीन जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

इटलीमा के गरिँदैछ?

मिलान र भेनिसमा कडा क्वारन्टीनको व्यवस्था गरिएको छ।

झन्डै ५०,००० सर्वसाधारण रहेको उत्तरी क्षेत्रका लोम्बर्डी र भेनटोजस्ता सहरबाट विशेष अनुमतिबिना बाहिर जान वा त्यहाँ पस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।

We’re near the exclusion zone beside #Codogno, the epicentre of #Italy’s #Coronavirus outbreak. Police say if we cross here, we’d need to quarantine and couldn’t leave for some time. A resident told me by phone just one fruit/vegetable shop is open in a town of 16,000 people. pic.twitter.com/lQUnE4GEDT