५.० रेक्टर स्केलको भूकम्प गयाे

काठमाण्डौँ । पोखरा लगायत नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ ।

आइतबार साँझ ८ बजेर ४५ मिनेटमा कास्कीको लुम्लेमा केन्द्रबिन्दु रहेर ५.० रेक्टर स्केलको भुकम्प गएको हो ।

राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार भूकम्पको धम्का बुटवल, भरतपुरदेखि काठमाडौँसम्म महसुस भएको मापन केन्द्रले जनाएकाे छ ।

An earthquake of Ml 5.0 around Lumle of Kaski @ 20:45.