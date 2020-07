प्रधानमन्त्रीले रामको जन्म नेपाल भनेपछि सामाजिक संजालमा खैलाबैला, कसले के भने ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अयोध्या नेपालमा पर्ने र राम नेपाली भएको अभिव्यक्ति दिएपछि खैलाबैला भएकाे छ ।

सोमबार भानुजयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले रामको जन्म नेपालको अयोध्यापुरीमा भएको तर भारतले सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

‘हामीले सीता भारतका राजकुमार रामलाई दियौं भनेर भन्दै आएका छौं । तर, हामीले सीता भारतलाई होएन । अयोध्यालाई दिएका हौं, ’ उनले भने–‘अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अतिकति पश्मिपट्टिको गाउँ हो ।’

सामाजिक सञ्जालमा ओलीको टिप्पणीको समर्थन गरेको छ भने कसैले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति व्यांग्य पनि गरेका छन् ।

हेर्नुहाेस् कसले के भने

प्रमको स्तरबाट यस्ता उटपट्यांग,अपुष्ट र अप्रमाणित कुरा आउनु सर्वथा उपयुक्त छैन।भारतसंग सम्बन्ध सुधार्ने भन्दा बिगार्ने तर्फ प्रमको ध्यान गए जस्तो लाग्छ।नक्सा प्रकाशित गरेर अतिक्रमित भूमी फिर्ताल्याउने प्रयास गर्न छाडेर दुई देशको सम्बन्धमा अनाबश्यक विवाद सिर्जना गर्नु राम्रो होईन https://t.co/jzP5hcH4qu

— Kamal Thapa (@KTnepal) July 13, 2020

Religion is above politics & diplomacy. Its a highly emotive issue. Ridiculous statements only cause embarrassment. If Ayodhya is near Birgunj, where is the Sarayu river ?