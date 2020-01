बलात्कारी धरौटीमा छुट्दै, पूर्वराजा शाहले ५ करोड ३० लाख कर तिर्न बाँकी, २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य

Happy New Year! On behalf of the Embassy of China in Nepal, I would like to wish Nepali people good health and luck, wish Nepal harmony and prosperity! #VisitNepal

नयाँ बर्षको शुभकामना!नेपाली जनतालाई सुस्वास्थ्य र खुशियालीको कामना गर्दछु,नेपालको सद्भाव र समृद्धिको कामना गर्दछु!