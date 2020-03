केपीको सफल शल्यक्रियाका लागि मोदीले पुकारे पशुपतिनाथ

काठमाडौं : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल होस् भनी पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गरेका छन् ।

उनले सोमबार बिहान ट्विटरमार्फत ओलीलाई बुधबार हुन लागेको मिर्गाैला प्रत्यारोण कार्य सफल भई छिटै स्वास्थ्यलाभ गर्न कामना गरेका हुन्।

‘मेरा प्रिय मित्र केपी शर्मा ओलीजी तपाईको सफल शल्यक्रिया र छिटो स्वाश्यलाभको कामना गर्दछु।' प्रधानमन्त्री ओलीलाई ट्विटरमा लेखेका छन्,‘तपाईको स्वास्थ्य, खुसी र दीर्घ जीवनका लागि मेरा भगवान पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्दछु । नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि तपाईको योगदान आगमी दिनमा निरन्तर रहोस् र नयाँ उचाइमा पुगोस्’।

My dear friend @kpsharmaoli ji, wishing you a successful surgery and a speedy recovery. May Lord Pashupatinath bless you always with good health, happiness and a very long life. Look forward to your continued contribution to taking India-Nepal relations to new heights.

प्रधानमन्त्री ओलीलाई अस्पताल लगिँदै, बुधवार मिर्गौला प्रत्यारोपण

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी बुधवार मिर्गौला प्रत्यारोपण गरीने भएको छ ।

तयारी स्वरुप ओली भोलि नै त्रिवि शिक्षण अस्पतालस्थित ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना हुने नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले बताएका छन् ।

सचिवालय बैठक बारे जानकारी दिंदै प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य उपचारको योजनाबारे जानकारी गराएको र यही बुधवार मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने योजना बनाइएको बताए ।

उनले भने 'उहाँ भोलि नै अस्पतालमा भर्ना हुनुहुनेछ र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिने छ।'

प्रधानमन्त्री ओलीको १२ वर्षअघि ०६४ मा भारतमा पहिलोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । तर, मिर्गौलाले राम्रोसँग काम गर्न नसकेपछि गत भदौमा सिंगापुरको नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा प्रधानमन्त्रीको प्लाज्मा फेरेसिस गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको मिर्गौलाको गत कात्तिकदेखि नियमित डायलाइसिस हुँदै आएको छ ।