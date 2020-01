वार्नको टेस्ट क्याप १० लाख अष्ट्रेलियन डलरमा लिलामी, सबै रकम डडेलो प्रभावितको सहयोगमा दिने

अष्ट्रेलियाका पूर्व स्पिनर शेन वार्नको टेस्ट क्याप (द ब्यागी ग्रिन) दश लाख अष्ट्रेलियन डलरमा बिक्री भएको छ ।

टेस्ट क्रिकेट इतिहासका महान् खेलाडी मध्ये एक वार्नले उनको १४५ टेष्ट खेलमा उक्त क्याप लगाएका थिए । उनले आफ्नो टेष्ट करियरमा ७०८ विकेट लिएका थिए । वार्नले आफ्नो ब्यागी ग्रिन क्याप अष्ट्रेलियामा हाल जारी डडेलो संकटको सहयोगको लागि लिलामीमा राखेका थिए ।

अहिले अष्ट्रेलियाको एक तिहाई हिस्सा डडेलोले प्रभावित छ । आगजनीका कारण हालसम्म २७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने हजारौं प्रभावित भएका छन् ।

५० वर्षीय वार्नले क्यापको लिलामीबारे ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘जजसले लिलामीमा बोली लगाउनु भयो तपाईहरुलाई धन्यवाद । अन्तिम बोली लगाउनेलाई धन्यवाद । तपाईंले देखाउनु भएको उदारताले म प्रभावित भएँ, बोली मेरो अपेक्षाभन्दा धेरै हो । उठेको रकम सिधै रेड क्रस डडेलो उद्धार कोषमा जानेछ ।’

Thankyou so much to everyone that placed a bid & a huge Thankyou / congrats to the successful bidder - you have blown me away with your generosity and this was way beyond my expectations ! The money will go direct to the Red Cross bushfire appeal. Thankyou, Thankyou, Thankyou ❤️ pic.twitter.com/vyVcA7NfGs