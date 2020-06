अपराध महाशाखाको एक्सन : ठुलो मात्रामा नक्कली स्यानीटाईजर बरामद

काठमाडौं । प्रहरीले काठमाडौँको खुसिबूमा अबैध रुपमा गुणस्तरहीन स्यानीटाईजर तथा कस्मेटिक समान बनाउने गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ ।

महानगरीय अपराध महाशाखाबाट डिएसपी उद्धब सिंह भाटको नेतृत्वमा गएको टोलिले उनीहरुलाई प्रख्यात ब्रान्डका उत्पादनहरु बनाउदै गरेको अवस्थामा रंगेहात समातेको हो ।

पक्राउ पर्नेमा भारत उत्तर प्रदेशका ६५ वर्षीय अब्दुल मनान र काठमाडौँका ३३ वर्षीय प्रदिप उपाध्याय लुइंटेल रहेका छन् ।

उनीहरुले Defence look-up, Brother broox, Rubiya Hand wash, Bee one Advanced, Jemini Hand wash, Glycerine Mehgenta, Qye ink Mycle लगायतका ब्रान्डका स्टिकर समेत आफै छपाई गर्दै आएका थिए ।

कोरोनाको महामारीमा समेत न्युनतम मानवीयतालाई भुलेर अबैध लेभलिङ्ग तथा बढी मूल्य राखेर बेच्ने गिरोहलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न महाशाखा प्रतिबद्ध रहेको महाशाखा प्रमुख एसएसपी दिपक थापाले कान्तिपथ डटकमलाई बताए ।

उनीहरुका साथबाट प्रहरीले २३ प्रकारका सामग्रीसमेत बरामद गरेको छ ।

महाशाखामा आएपछि थापाले लगातार कालोबजारीको छापा मार्ने कार्यलाई तिब्रता दिएका छन् ।

बरामद निम्न अनुसार छन्-

१. बिभिन्न साईजको प्लाष्टिकको ग्यालेन तथा ड्रममा राखेको सेनिटाईजर बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ ३२९० लिटर ।

२. स्किमर्स लेखिएको तयारी सेनिटाईजर ५०० ML को ८ बोतल ।

३. तयारी सेनिटाईजर ५ लिटरको ग्यालेन थान-२६ ।

४. १०० ML को प्लाष्टिकको बोतलमा राखेको तयारी सेनिटाईजर थान-१९५ ।

५. Rubiya Hand wash लेखिएको १४० ML को बोतल थान-१७२ ।

६. Bee one advanced लेखिएको २५० ML को बोतल थान-१३ ।

७. ब्रान्ड नखुलेको सानो बोतल थान-३० थान ।

८. Glycerine, Defence look up, Bee one Jemini समेत लेखिएका तयारी सेनिटाईजरमा टास्ने स्टिकरहरु १ झोला ।

९. मसि भएको १०० ML को बोतल थान-८ ।

१०. ठण्डा अल्को सुपर लेखिएको १ लिटरको बोतल थान-५ ।

११. LCD थान-१ ।

१२. CPU थान-१ ।

१३. रंगिन प्रिन्टर मेसिन थान-१ ।

१४. सेतो रंङको बट्टामा ५०० ML लेखिएको बट्टा थान-३० ।

१५. केसमरी गुलाब रस १०० ML लेखिएको भरी बट्टा थान-८० ।

१६. स्याम्पु ५०० ML लेखिएको थान-१८ ।

१७. बिभिन्न कस्मेटिक सामानको स्टिकर रहेको कार्टुन थान-५ ।

१८. ट्याग लगाउने मेसिन थान-१ ।

१९. बिभिन्न छापहरु थान-६ ।

२०. ६०० ML लेखिएको भरी बट्टा थान-२३ ।

२१. बिभिन्न कस्मेटिक सामानका कुनै खाली र कुनै भरिएका बट्टाहरु रहेको कार्टुन थान-४ ।

२२. सिल्भर पत्ता थान-६ ।

२३. तौल गर्ने डिजिटल मेसिन थान-१ ।२