अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको पक्षमा यसरी एक जुट भयाे नेपाली चलचित्र जगत

काठमाडौं । सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरार कलापानी समेटेर नयाँ नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसलाई सरकारले चालेको उत्तम कदमका रुपमा नेपाली जनताले लिएर समर्थन गरेका छन् ।

त्यस्तै बलिउडमा लामो समय सम्म काम गरेकी नेपाली अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले पनि आफ्नो विचार सामाजिक सञ्जाल मार्फत राखेकी थिइन् ।

मनिषाले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको नयाँ नक्सा पारित भएको विषयमा गरेको ट्विटलाई रि–ट्विट गरेकी थिइन् । ’हाम्रो सानो देशको आत्मसम्मान कायम राख्न सफल भएकोमा धन्यवाद ।

Thank you for keeping the dignity of our small nation..we all are looking forward for a peaceful and respectful dialogue between all three great nations now 🙏 https://t.co/A60BZNjgyK